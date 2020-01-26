وهيبي: لبنان شهد أول من أمس أقصى درجات انخفاض الحرارة ببيروت وفي الجبال

أكّد رئيس ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في مطار ​بيروت​ الدولي ​مارك وهيبي​، أنّ "​لبنان​ شهد أول من أمس، أقصى درجات انخفاض الحرارة في بيروت وفي الجبال".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "طقس فصل ​الشتاء​ الّذي اعتدنا عليه في هذه الأوقات من السنة. وقد شهدت بعض المناطق في الشمال على ارتفاع يتراوح ما بين 600 و650 مترًا عن سطح البحر، كبلدة ​القبيات​، تساقط ​الثلوج​"، موضحًا أنّ "الثلوج غطّت أيضًا مناطق جبليّة أُخرى ستُساهم في استقطاب هواة رياضة التزلج، لا سيما أنّ الطقس سيشهد ارتفاعًا في ​درجات الحرارة​ خلال الأيام القليلة المقبلة لتصل إلى 15 درجة مئوية اليوم الأحد".