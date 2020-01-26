وهيبي: لبنان شهد أول من أمس أقصى درجات انخفاض الحرارة ببيروت وفي الجبال

أكّد رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي مارك وهيبي، أنّ "لبنان شهد أول من أمس، أقصى درجات انخفاض الحرارة في بيروت وفي الجبال".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "طقس فصل الشتاء الّذي اعتدنا عليه في هذه الأوقات من السنة. وقد شهدت بعض المناطق في الشمال على ارتفاع يتراوح ما بين 600 و650 مترًا عن سطح البحر، كبلدة القبيات، تساقط الثلوج"، موضحًا أنّ "الثلوج غطّت أيضًا مناطق جبليّة أُخرى ستُساهم في استقطاب هواة رياضة التزلج، لا سيما أنّ الطقس سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة لتصل إلى 15 درجة مئوية اليوم الأحد".
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