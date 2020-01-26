حالة الطرقات الجبلية في عدد من المناطق اللبنانية صبح اليوم

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية، هي: ​فاريا​ - ​كفرذبيان​، بشري - ​الأرز​ حتّى المصعد الكهربائي، ​تنورين​ - حدث الجبة، ​اللقلوق​ - ​العاقورة​ و​القبيات​ - ​الهرمل​".

وأوضحت أنّ "الطرقات مقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​، هي: مشمش - مرجحين - الهرمل، ​القموعة​ - القبيات، ​عيناتا​ - الأرز، أفقا - العاقورة، سير ​الضنية​، ​حدث بعلبك​ - ​عيون السيمان​ و​معاصر الشوف​ - ​كفريا​".

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