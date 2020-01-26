حالة الطرقات الجبلية في عدد من المناطق اللبنانية صبح اليوم

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية، هي: فاريا - كفرذبيان، بشري - الأرز حتّى المصعد الكهربائي، تنورين - حدث الجبة، اللقلوق - العاقورة والقبيات - الهرمل".
وأوضحت أنّ "الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: مشمش - مرجحين - الهرمل، القموعة - القبيات، عيناتا - الأرز، أفقا - العاقورة، سير الضنية، حدث بعلبك - عيون السيمان ومعاصر الشوف - كفريا".
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