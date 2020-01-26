ظريف ردا على ترامب: انصحك بالاعتماد على حقائق بدلا من عناوين "فوكس نيوز"

نفى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن يكون قد صرح بأن "​طهران​ تريد التفاوض مع ​واشنطن​"، ردا على تغريدة للرئيس الأميركي حول التفاوض مع طهران.

وغرد ظريف عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنصحه بالاعتماد في تصريحاته وقراراته الخاصة ب​السياسة​ الخارجية على حقائق، بدلا من عناوين ​أخبار​ ​فوكس نيوز​ ومترجمي ​ترامب​ للغة الفارسية".

وأضاف: "للاطلاع أفضل، يمكنه قراءة كامل حواري بالإنكليزية"، مضيفا: إذا كان الحوار كبيرا؟ يمكن قراءة هذه فقط"، مرفقا مقطعا نصيا من حواره.

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وفي وقت سابق، صباح الأحد، قال الرئيس الأميركي:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".