نفى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن يكون قد صرح بأن "طهران تريد التفاوض مع واشنطن"، ردا على تغريدة للرئيس الأميركي حول التفاوض مع طهران.
وغرد ظريف عبر حسابه بموقع "تويتر": "أنصحه بالاعتماد في تصريحاته وقراراته الخاصة بالسياسة الخارجية على حقائق، بدلا من عناوين أخبار فوكس نيوز ومترجمي ترامب للغة الفارسية".
وأضاف: "للاطلاع أفضل، يمكنه قراءة كامل حواري بالإنكليزية"، مضيفا: إذا كان الحوار كبيرا؟ يمكن قراءة هذه فقط"، مرفقا مقطعا نصيا من حواره.
وفي وقت سابق، صباح الأحد، قال الرئيس الأميركي:"وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات"، مضيفا "لا شكرا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف ردا على ترامب: انصحك بالاعتماد على حقائق بدلا من عناوين "فوكس نيوز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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