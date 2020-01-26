ترامب يرفض اقتراح ظريف بالتفاوض شريطة رفع العقوبات

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب​ رفضه التفاوض مع ​إيران​ شريطة رفع العقوبات عنها، وذلك رداً على اقتراح قدمه مؤخراً وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد التفاوض مع ​الولايات المتحدة​، ولكنها تريد رفع العقوبات.. لا شكراً". وأعاد ترمب التغريدة نفسها ب​اللغة​ الفارسية أيضاً.

وكان ظريف قد أعلن، في ​مقابلة​ مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، نشرت الأحد، أن بلاده لن تستبعد إجراء مفاوضات مع ​واشنطن​، حتى بعد قتل قائد ​فيلق القدس​ بالحرس الثورى الإيراني، ​قاسم سليماني​، إذا غيرت الولايات المتحدة مسارها ورفعت العقوبات.

وقال ظريف: "بالنسبة لنا، لا يهم من يجلس في ​البيت الأبيض​، ما يهم هو كيف يتصرف. يمكن لإدارة ترمب تصحيح ماضيها ورفع العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات. ما زلنا على طاولة المفاوضات، هم الذين غادروا".