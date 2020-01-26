صراع الجسد والروح

نخوض كل يوم في حياتنا معركة متجددة، هي معركة الجسد والروح. فالله يدعونا ويريدنا ان نكون مولودين من الروح فيما نحن نتعلق بأن نكون مولودين من الجسد. اختيار الروح لا يعني نكران الجسد، وهذا هو المفهوم الذي لا نستطيع استيعابه. فالله نفسه تجسد بشكل انسان، ليس للتقليل من اهمية الجسد انما لوضعه في اطاره الصحيح والتشديد على امكان مساعدته لنا في سعينا الى الكمال والعمل بهدي ووحي الروح.

انه الصراع اليومي الذي لا يتوقف، فلمن ستكون الغلبة؟.