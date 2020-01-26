إغلاق "ديزني لاند" في هونغ كونغ بسبب فيروس كورونا









اسماء السيد - هونغ كونغ: أعلنت مدينة ملاهي "ديزني لاند" في هونغ كونغ أنّها ستُغلق أبوابها بدءًا من الأحد وحتّى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وهو قرار اتُخذ غداة إعلان حال الطوارئ الصحّية القصوى بالمدينة.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حذّر من أنّ الصين تُواجه "وضعًا خطرًا"، عازيًا ذلك إلى "تسارع" انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصاً على الرّغم من تعزيز الإجراءات المتّخذة في سبيل كبحه.

وقالت مدينة ملاهي "ديزني لاند" في بيان "كإجراء احترازيّ، وتماشيًا مع جهود الوقاية في كلّ أنحاء هونغ كونغ، فإنّنا نُغلق حديقة ديزني لاند في هونغ كونغ موقتًا من أجل صحّة زوّارنا وموظّفينا وسلامتهم".

وأعلنت الولايات المتّحدة الأحد أنّها تعكف على تنظيم رحلة جوّية لإجلاء موظّفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيّين في مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة وباء كورونا المستجدّ.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأميركيّين في الصين، إنّ الرحلة ستُغادر الثلاثاء من ووهان إلى سان فرانسيسكو.

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وأضافت أنّ "الأماكن محدودة جدًّا، وإذا لم يكُن ممكنًا نقل الجميع، فستكون الأولويّة للأشخاص الأكثر عرضة" لخطر الفيروس.

وتُخطّط دول أخرى أيضًا لإجلاء رعاياها من المدينة وضواحيها، والتي كانت وُضِعت تحت حجر صحّي منذ الخميس.

وتنوي فرنسا إجلاء مواطنيها بحافلات، بالتعاون مع السلطات الصينيّة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة الجمعة، من دون أن يتمّ تحديد موعد لعمليّة الإجلاء هذه حتّى الآن.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حذّر من أنّ الصين تُواجه "وضعًا خطرًا"، عازيًا ذلك إلى "تسارع" انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصاً على الرّغم من تعزيز الإجراءات المتّخذة في سبيل كبحه.