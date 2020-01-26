شكرا لقرائتكم خبر عن الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية بقانون "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال إجتماعاتها الأخيرة، من المواد المنظمة للأسس المبسطة للمعاملة الضريبة الدائمة في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الصدد، نستعرض المواد المنظمة للضريبة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره علي النحو الأتي :

- في ضوء المادة (93) تُحدد الضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنية ولا يجاوز حجم أعمالها 6 ملايين جنية سنوياً علي النحو الآتي :

1- (0.50)% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.

2- (0.75)% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنويا.

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- وفي ضوء المادة (94) تحدد الضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا علي النحو الاتي :

1- ألف جنية سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.

2- 2500 سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه.

3- 5 الاف جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه.