ترجيحات بالإعلان عن مرشح مستقل لتشكيل الحكومة العراقية خلال الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

رجحت صحيفة عراقية حكومية اليوم الأحد أن يتم حسم تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة الأسبوع الجاري.

ونسبت صحيفة الصباح الصادرة اليوم الأحد إلى النائب يونادم كنا قوله إن "مجلس النواب قد بدأ عطلته التشريعية، لكنه سيكون ملزماً بالحضور في حال تكليف شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة".

واستبعد "وجود اتفاق للإبقاء على رئيس الوزراء المستقيل عــادل عبد المـهـدي خـلال المرحلة القادمة، بسبب تعليق جميع المشكلات السياسية التي جرت خلال الــ16 سنة الماضية برقبته، ولأنه لم يكن حازماً تجاه بعض المواقف في الشارع العراقي".

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على الصعيد نفسه رجح النائب محمد الغزي عضو ائتلاف سائرون في البرلمان إن يشهد الأسبوع الجاري تكليف شخـصية جديدة مستقلة تماما برئاسة الوزراء.

وقال في تصريح صحفي إن "إعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي أصبحت ضربا من الخيال وأن أغلب الكتل السياسية تتجه إلى اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، مستقلة وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة بشكل قوي".

ومن المنتظر أن تدخل الكتل والأحزاب العراقية هذا الأسبوع مرحلة حاسمة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة لإدارة أعمال البلاد بشكل مؤقت والتمهيد لإجراء انتخابات عامة مبكرة لانتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة لأربعة أعوام مقبلة وفق نظام الانتخابات العراقي الجديد الذي أقره البرلمان ومفوضية انتخابات جديدة تم اختيار أعضائها من القضاة بعيدا عن انتمائهم للأحزاب كما جرت العادة سابقا.

وتأتي التغييرات الجديدة في النظام الانتخابي العراقي وتسمية مفوضية جديدة والاستعداد لتكليف مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المؤقتة بضغط جماهيري عبر مظاهرات احتجاجية اجتاحت بغداد و9 محافظات شيعية منذ أكتوبر الماضي وحتى الان.​