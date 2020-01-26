الجيش السوري يسيطر على قريتي تلمنس ومعرشمشمة جنوبي إدلب

سيطر الجيش السوري، اليوم السبت ، على قريتى تلمنس ومعرشمشمة ، جنوبى إدلب.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصادر رسمية سورية قولها "إن وحدات من الجيش السورى طهرت بلدة تلمنس جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد من الإرهابيين، ولاحقت فلولهمباتجاه وادى الضيف وقرية معرشمشمة"، مضيفة أن الجيش السورى بات على بعد أقل من 500 متر فقط من معرة النعمان أكبر معاقل "جبهة النصرة" في المنطقة.
من جانبه ، أوضح مصدرعسكرى مطلع أن الجيش السورى سيطر ، مساء اليوم ، على معر شمشمة بريف إدلب الجنوبى ، لافتا إلى أن القوات الحكومية أصبحت على بعد نصف كيلو متر عن مدينة معرة النعمان.
وكان الجيش السورى قد تمكن فى وقت سابق اليوم من تطهير بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة.
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