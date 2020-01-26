شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجلي موظفي قنصليتها من بؤرة تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو. وأضاف البيان أنه سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا.