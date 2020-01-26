شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 3 إصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، بحسب تقرير إخباري.
وثبت إصابة شخص يبلغ من العمر 54 عاما كان يقيم في مدينة ووهان الصينية وعاد إلى كوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي وكشفت الفحوص الطبية إصابته بالفيروس الجديد الذي أودى بحياة 56 شخصا في الصين حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب نقلا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وذكرت الوكالة إن الشخص وضع في الحجر الصحي بعد الإبلاغ عن ظهور أعراض المرض عليه يوم السبت.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب مرضا يشبه الالتهاب الرئوي.
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