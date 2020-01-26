شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تخفض حالة التأهب من بركان «تال» والان نبدء بالتفاصيل
خفضت الفلبين حالة التأهب حول بركان تال جنوب العاصمة مانيلا، وسط حدوث حالات ثوران وهزات أضعف والتي تسببت خلال الأسابيع الماضية في قذف الرماد والصخور المنصهرة، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.
وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في موقعه على الإنترنت اليوم الأحد إن حالة التأهب تم تخفيضها إلى 3 درجات بعدما كانت 4 درجات من أصل 5 درجات.
وحذر المعهد من أن خفض درجة التأهب "ينبغي أن لا تفسر بأن الاضطرابات قد توقفت أو أن خطر اندلاع خطر قد اختفى". وأضاف أنه يجب أن يكون السكان بالقرب من المنطقة مستعدين لإجلاء سريع ومنظم إذا زاد التهديد مرة أخرى، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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