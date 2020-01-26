شكرا لقرائتكم خبر عن عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر لأول مرة بعد إعدام زوجها والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد إن كيم كيونج هوي عمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ذات النفوذ ظهرت علنا لأول مرة منذ ست سنوات وذلك بعد أعوام من إعدام زوجها في حملة تطهير.

واختفت كيم كيونج هوي إلى حد كبير من المشهد العام منذ 2013 بعد أن أمر كيم جونج أون بإعدام زوجها جانج سونج ثايك الذي كان يعد ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية في ذلك الوقت.

وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد كيم كيونج هوي تجلس قرب كيم جونج أون خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في بيونجيانج.

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وقال أوليفر هوثام مدير تحرير مؤسسة (إن.كيه نيوز) الإخبارية التي تتابع الأوضاع في كوريا الشمالية ومقرها سول إن "كثيرين من مراقبي كوريا الشمالية كانوا يظنون أن كيم كيونج هوي ذهبت للمنفى أو حتى قُتلت عقب موت زوجها ولذلك فإن رؤيتها تظهر بجانب الزعيم بعد نحو ست سنوات مفاجأة بالتأكيد".

وكانت كيم كيونج هوي وزوجها في الماضي مركز قوة وشكلا نوعا من الوصاية في العالم السياسي لكوريا الشمالية وراء زعيمها الشاب المتقلب المزاج والذي تولى الحكم خلفا لوالده في ديسمبر كانون الأول عام 2011 .

وأضاف هوثام " جلوسها بجوار الزعيم مباشرة وذكر اسمها بعد تشوي ريونج هاي (الرجل الثاني من الناحية الاسمية في الدولة) مباشرة يشير إل احتمال أنها مُنحت منصب جديد مهم ربما يكون تقديم المشورة لكيم كونج أون بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية.