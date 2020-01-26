أمريكا تتجه لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية بعد انتشار كورونا

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات لاستعادة رعاياها وموظفي قنصليتها بمدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنه "سيكون بإمكان بعض الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير/كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو".

وأضاف البيان أنه "سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

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وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية ذكرت، السبت، أن طائرة "بوينج 767" ستنقل، الأحد، 90 شخصا من مدينة ووهان الصينية التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس "كورونا" إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة سوف تضم أيضا الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في القنصلية الأمريكية بووهان.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن شخص مطلع، أن الطائرة ستعيد دبلوماسيين من القنصلية الأمريكية وأيضا أمريكيين وعائلاتهم.

وتابع أن واشنطن حصلت على موافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية ووكالات حكومية أخرى بعد مفاوضات في الأيام القليلة الماضية.

وكانت السفارة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، إغلاق مقر القنصلية الأمريكية في ووهان، بشكل مؤقت، ومغادرة أعضائها وأسرهم بعد انتشار "كورونا"، الذي أودى بحياة عشرات الصينيين، وأصاب قرابة ألفي شخص.