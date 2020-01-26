الخارجية الأميركية تعلن أنها ستجلي الرعايا الأميركيين من مدينة ووهان الصينية

اعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنها ستجلي الرعايا الأميركيين من مدينة ووهان الصينية حيث ينتشر ​فيروس كورونا​.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد وغامض من فيروس "كورونا"، منذ أواخر كانون الاول العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت في البلاد 1372 حالة للإصابة بينها 41 وفاة.

وإضافة إلى الصين، تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة في تايلاند، و3 إصابات في اليابان، و3 إصابات في سنغافورة، وإصابتين في كوريا الجنوبية، وإصابتين في الولايات المتحدة، وإصابتين في فيتنام، وإصابتين في فرنسا، وإصابة واحدة في نيبال.