الهند تعلن قتل 3 مسلحين في جامو وكشمير

أعلنت السلطات الهندية مقتل 3 عناصر من منظمة "جيش محمد" في جامو وكشمير الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير.
وذكر المسؤول الأمني الهندي فيجاي كومار في بيان، أن قوات الأمن قتلت المدعو "القارئ ياسر" مسؤول المنظمة في المنطقة، واثنين من مساعديه.
وأضاف كومار أن مقتل عناصر المنظمة الثلاثة جرى خلال اشتباكات بينهم وقوات الأمن الهندية، وقعت بقرية "أريباريغام" بالمنطقة.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالجيش الهندي، أن العناصر الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بمناسبة عيد الجمهورية، الذي يوافق 26 كانون الثاني من كل عام.
يشار أن المنظمة هي المتهم الرئيسي في تنفيذ هجوم راح ضحيته 44 عنصرًا من القوات الهندية، منتصف شباط 2018، في شطر كشمير الخاضع لسيطرة نيودلهي؛ ما تسبب بتوتر شديد بين الأخيرة وجارتها إسلام أباد.
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