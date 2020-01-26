تسجيل 7 حالات للإصابة بفيروس "كورونا" بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا

أكدت ​وزارة الصحة​ الروسية عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في أراضي البلاد، مشيرة إلى وجود 7 ​حالات​ للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود ​روسيا​.

وقال نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي في بيان "حتى ​الساعة​ 21:00 من يوم 25 كانون الثاني لم يتم في روسيا تحديد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة ب​الأمراض​ الناجمة عن النوع الجديد من ​فيروس كورونا​".

وأضاف سالاغاي: "سجلت في مناطق صينية واقعة على الحدود مع روسيا 7 حالات إصابة بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة".

وفي غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة عدة أن 7 مواطنين صينيين يزورون حاليا ​موسكو​، نقلوا إلى المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل حاليا على تحديد التفاصيل.

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ولاحقا ذكرت مديرية الصحة في موسكو، أن المواطنين ​الصين​يين الـ7 غير مصابين بأي نوع من الالتهاب الرئوي وهم في حالة مرضية.

وأكدت ​السلطات الصينية​، في وقت سابق، تفشي نوع جديد وغامض من فيروس "كورونا"، منذ أواخر كانون الاول العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي، فيما سجلت في البلاد 1372 حالة للإصابة بينها 41 وفاة.

وإضافة إلى الصين، تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة في ​تايلاند​، و3 إصابات في ​اليابان​، و3 إصابات في ​سنغافورة​، وإصابتين في ​كوريا الجنوبية​، وإصابتين في ​الولايات المتحدة​، وإصابتين في ​فيتنام​، وإصابتين في ​فرنسا​، وإصابة واحدة في ​نيبال​.