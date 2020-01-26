لا تبدي مصادر سياسيّة في فريق "14 آذار"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، تفاؤلًا بـ"أي قدرة لحكومة حسان دياب على معالجة الأزمات، رغم الوعود الّتي قطعها الوزراء الجدد بالعمل على تغيير الواقع القائم".
وأكّدت أنّ "النيّة شيء والإنجاز شيء آخر"، سائلةً "هل تستطيع الحكومة لجم دور "حزب الله" التخريبي في المنطقة؟ ما موقفها من تفرّد الحزب بإعلانه الحرب على الأميركيين وحلفائهم في المنطقة بعد مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؟".
وشدّدت المصادر على أنّ "الحكومة لا يمكنها أن تطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة في ظلّ السياسة العدائيّة الّتي ينتهجها "حزب الله" تجاه دول الخليج العربي ولا سيما السعودية، وضدّ الولايات المتحدة الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سياسية بـ14 آذار للشرق الأوسط: غير متفائلين بأي قدرة للحكومة على معالجة الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.