جيروزالم بوست: طائرة مجهولة تقصف مواقع منظمات تابعة لايران شرق سوريا

استهدفت ​طائرة​ مجهولة، السبت، منظمات تتبع لايران قرب الحدود العراقية-السورية في محافظة ​دير الزور​ شرق ​سوريا​.

وأغارات الطائرة على موقعين في قرى خارج مدينة الميادين، حيث يعود أحدهما إلى ​الحرس الثوري الإيراني​ فيما يعود الثاني إلى لواء "فاطميون" الأفغاني، المدعوم من الحرس الثوري، وفقا لوكالة "ستيب نيوز".

ولم ترد ​تفاصيل​ بخصوص وقوع قتلى أو إصابات حتى الآن، بحسب صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.