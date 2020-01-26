استهدفت طائرة مجهولة، السبت، منظمات تتبع لايران قرب الحدود العراقية-السورية في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وأغارات الطائرة على موقعين في قرى خارج مدينة الميادين، حيث يعود أحدهما إلى الحرس الثوري الإيراني فيما يعود الثاني إلى لواء "فاطميون" الأفغاني، المدعوم من الحرس الثوري، وفقا لوكالة "ستيب نيوز".
ولم ترد تفاصيل بخصوص وقوع قتلى أو إصابات حتى الآن، بحسب صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر جيروزالم بوست: طائرة مجهولة تقصف مواقع منظمات تابعة لايران شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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