شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الشبكة وسرقة الأبراج.. البرلمان يواجه "الكهرباء" بـ6 طلبات إحاطة غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها المزمع عقده غدًا الإثنين، 6 طلبات إحاطة موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، فى عدد من القضايا التى تخص القطاع وفى مقدمتها طلب النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تركيب وتشغيل بعض الأكشاك التى تمت الموافقة على صرفها من قبل قطاع كهرباء سوهاج.
كما تشمل طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها في حضور ممثلى وزارة الكهرباء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن التمييز بين الرجل والمرأة فى لائحة وزارة الكهرباء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن ضعف شبكة الكهرباء بحى المرج والخصوص بمحافظة القاهرة.
وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن عدم تشغيل وتوفير الموظفين لمكتب كهرباء دمرو – مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مع العلم بأنه قد تم منح المبنى بالمجان لوزارة الكهرباء وتجهيزه على نفقة الأهالي بالجهود الذاتى.
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