شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الإخوان ولجانهم لنشر الأكاذيب والشائعات.. أستاذ إعلام يكشف خداعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المواطن المصرى على قدرة كبيرة من الوعي لما يروجه إعلام الإخوان ولجانهم الإلكترونية من إطلاق الشائعات والأكاذيب، لافتا أن اللجان الإلكترونية تستهدف البلاد، عندما يكون هناك استقرار وإنجازات تتم في البلاد، وما تقوم به الإخوان هى عملية تضليل معلوماتى للمواطنين.

وأضاف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن إعلام الإخوان يقوم بإعادة نشر القديم، والترويج له على أنها حديثة دون أى أسانيد أو مصادر، لافتًا أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية تابعة للإخوان تقوم بإعداد التقارير الكاذبة للهجوم على مصر، واستغلالها ضد الدولة خارجيا.

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وتابع أن الإخوان تستخدم طرقًا جديدة لإشعال الأوضاع في مصر، وهى شائعات بشكل مختلف، وهو نقل أخبار عبر مواقعهم يتم تصديرها أن هذه المعلومات صادرة من الحكومة أو مؤسسة رسمية، وذلك حتى يتم تشتيت المواطنين من خلال هذه المعلومات التي يتم تصديرها.

وأوضح أستاذ الإعلام، أن إعلام ولجان الإخوان تعمل على ترويج الأكذوبة بشكل كبير، حتى يتم توصيلها بشكل كبير إلى المواطنين، وهناك من يقوم بمشاركة هذه المعلومات وتصدقيها على أنها معلومات صحيحة، وهو ما تعمل عليه الحكومة والمركز الإعلامى لمجلس الوزراء للرد على هذه الأكاذيب، مؤكدًا أن المؤسسات المصرية واعية ومتابعة بشكل كبير على هذه الأكاذيب والشائعات والرد عليها.

ولفت أنه لابد من المواطنين التأكد بشكل كبير من المعلومات قبل إعادة تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة أن هناك لجانًا تعمل بشكل منتظم وكلها تابعة للإخوان لنشر الشائعات، فلابد من أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح، وعدم تناول أى معلومات ونشرها دون التأكد منها حتى لا يتم مساعدة الإخوان على مخططهم.