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عريقات: صفقة القرن احتيال على القانون الدولي

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، صفقة القرن بـ“حيلة القرن“، الذي قام باعدادها وإخراجها رئيس



وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عريقات في تصريح لـ“إرم نيوز“: إن صفقة القرن هي حيلة القرن، قام بإخراجها نتنياهو لمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب“، مشيراً إلى أن صفقة القرن ”صفقة احتيال على القانون الدولي والشرعية الدولية“.

وشدد على رفض القيادة الفلسطينية لهذه الصفقة جملة وتفصيلاً، لأنها تعتبر الفلسطينيين في أراضيهم على أنهم أقلية، مطالباً المجتمع

الدولي للتصدي لهذه الصفقة التي تعدم عملية السلام.

وبحسب ترامب، فإن صفقة القرن قد بدأت فعلياً على أرض الواقع، منذ إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لفلسطين، منوهاً في الوقت

ذاته إلى أن القيادة الفلسطينية ستتصدى لهذه الصفقة من خلال الحراك الدولي والدبلوماسي.

وأضاف: ”على كل العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني للجم ترامب وادارته من تمرير هذه

الصفقة“، مؤكداً أن الرد على ”صفقة القرن“ يكون بالتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية، أن إدارة ترمب شريك إسرائيل في محاولة إنكار صفة الشعب عن الفلسطينيين، مشدداً في الوقت ذاته

أن أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967، سيدخل التاريخ على اعتباره ”احتيال القرن“.

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وكانت حركة ”فتح“ قد اعتبرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم خطة السلام المعروفة إعلاميًا باسم ”صفقة القرن“ لخدمة

مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المزمع عقدها في آذار/ مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان اليوم السبت: إن ”إعلان البيت الأبيض موعد نشر خطتهم المزعومة أتى بعد

موافقة نتنياهو على ذلك، لرؤيته أنها تخدمه في انتخابات مارس المقبل“.

وأضاف أن ”نظرة البيت الأبيض لحل الصراع في أتون العلاقات الشخصية الانتخابية يدل على جهل مطلق بطبيعة الصراع، والآثار

التدميرية لما يقومون به، وأنهم لن يجدوا زعيمًا عربيًا واحدًا يشتري بضائعهم الفاسدة“.

الجدير ذكره، أن ترامب قد دعا الجمعة الماضي، رئيس وزراء الاحتلال المنتهيو ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة في حزب

التحالف ”أزرق أبيض“ بيني غانتس للقدوم إلى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء (صفقة القرن) على الشعب الفلسطيني والعالم،

كما نقل موقع منظمة التحرير الفلسطينية على الانترنت.

وقال ترامب أنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب سيستضيف نتنياهو وزعيم تحالف ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، الثلاثاء.

و“صفقة القرن“؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل،

بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرارًا خلال العامين الماضيين، رفض الفلسطينيين لـ ”صفقة القرن“؛ لأنها تُخرج القدس

واللاجئين والحدود من طاولة المفاوضات.