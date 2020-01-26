شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأردنية : تنفى التراجع عن عن فك الارتباط مع الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية، موكدًا أن موضوع فك الارتباط لم يطرح لا في السابق ولا في الوقت الحاضر. وقال «الصفدي»، إن الأردن سيتعامل مع الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ«صفقة القرن» وفقًا للثوابت الأردنية، وبما يصب في حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا. وأضاف«الصفدي»، خلال لقاء صحفي، أن الأردن لم يطلع على أي تفاصيل متعلقة بشأن هذه الخطة، معيدًا التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة هي أولوية ومصلحة وطنية أردنية عليا، كما هي مصلحة فلسطينية.



ودعا الوزير الأردني إلى بلورة موقف عربي موحد حيال حل القضية الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال مساء السبت إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأمريكية قريبًا ستكون «تاريخية»، وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارًا سيتم الكشف عنها، الثلاثاء.

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