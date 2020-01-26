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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: عدة دول خرقت حظر التسليح في ليبيا بعد قمة برلين
الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365
قالت الأمم المتحدة يوم السبت إن عدة دول تدعم الأطراف المتحاربة في ليبيا خرقت حظرا مفروضا على التسليح بعد أن وافقت تلك
الدول على تعزيزه قبل أسبوع خلال اجتماع قمة عُقد في مدينة برلين الألمانية.
وكانت القوى الأجنبية التي تدعم الأطراف المتحاربة التي تسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس قد اتفقت خلال تلك القمة التي
استضافتها ألمانيا والأمم المتحدة يوم الأحد الماضي على دفع الأطراف إلى تطبيق وقف دائم لإطلاق النار واحترام حظر تفرضه الأمم
المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان “ على مدار الأيام العشرة الماضية شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات
الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات
المدرعة والمستشارين والمقاتلين“
وأضافت أن ”البعثة تدين هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال“
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