تسجيل أول وفاة في شنغهاي جراء فيروس كورونا المستجد

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شنغهاي: سُجّلت حالة الوفاة الأولى في مدينة شنغهاي الصينيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت الحكومة المحلّية. وذكر بيان صادر من حكومة شنغهاي أنّ الضحيّة رجل يبلغ من العمر 88 عامًا وكان يعاني أصلاً مشكلات صحية. وأضاف البيان أنّه تمّ حتّى الآن تأكيد 40 حالة إصابة في المدينة.

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