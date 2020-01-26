شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: التحول الرقمى سيلعب دورا كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعطاء اللجنة أولوية قصوى لمتابعة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحويل مصر إلى مجتمع رقمي عالمي، والتحول الرقمي التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى، وذلك من خلال عقد اجتماع مع ممثلي الوزارة وكافة المسؤولين عن الملف للوقوف على أخر التطورات لاسيما بعد توصيات اللجنة للحكومة بتوجيه المحافظين للتعاون مع الجهات المعنية وعدم وضع أي عراقيل لسرعه الانتهاء من الخطة القومية.

وأضاف بدوي في تصريح لـ"الخليج 365"، أن التحول الرقمي سيلعب دورا كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنية إلي البلاد من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، مما سينعكس إيجابياً علي المؤشرات الاقتصادية.

واشار رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن خطة التحول الرقمي يهدف إلي وضع الاساس اللازمة لاستخدام الخدمات الإليكترونية وتطوير نظام الحوكمة، وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تحسين الخدمات الحكومة وإتاحتها بشكل متكامل لكافة أفراد المجتمع لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الحكومية.

ونوه النائب أحمد بدوي، بنظر اللجنة كافة المشاكل التي تواجه مشروع التحول الرقمي، في ضوء طلبات إحاطة قدمت من النواب حول توقفه في بعض المحافظات، الأمر الذي دفعها إلي توجيه خطاب لرئيس الوزراء لتوجيه المحافظين بتذليل أي عقبات والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وستتابع تنفيذ هذه التوصيات من خلال إجتماعها مع المسؤولين عن الملف في القريب العاجل.