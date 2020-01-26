شكرا لقرائتكم خبر عن إجرام أردوغان.. مواطن تركى من ذوى الاحتياجات: "نحن مواطنون درجة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير مصور، نقله موقع تركيا الآن، يكشف عن حجم المعاناة لذوى الاحتياجات الخاصة فى تركيا، وعدم توفير أى وسائل دعم، وتعرضهم للتنكيل والاضطهاد المستمر، يظهر تعامل نظام اردوغان مع شعبه.

أحد أفراد ذوى الاحتياجات الخاصة فى تركيا يتسائل قائلا: "ما السبب فى البطالة؟، البطالة يا أخى أنا مُعاق بنسبة 45%، ولا أستطيع إيجاد عمل، والمواطنون المُعاقون مثلنا لا يستطيعون إيجاد عمل يا أخى، ولا يوجد عمل، تذهب للمصنع والمصنع لا يوظفك لماذا؟

وتابع قائلا: "أنا أعمل هنا كملمع للأحذية، ألمع الأحذية، أصبحنا مواطنين درجة ثانية، هذا يكفى يا أخي ليسمع رجب طيب أردوغان صوتي، يكفي هذا، أنا مُعاق، ولا أستطيع أخذ أموالي المخصصة للمعاقين، لا أستطيع أخذها".

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وشن رفعت أوغلو ، السياسي التركى، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب زيادة الأزمات التى تضرب البلاد تركيا، مطالبًا بمحاكمة أردوغان.

وأضاف أوغلو، في فيديو بثه موقع تركيا الآن: "قمتَ بزيادة أسعار الغاز الطبيعى بشكل كبير في عام واحد، قمتم بزيادة قدرها 10% للمتقاعدين والموظفين، وأصبح الناس غير قادرين على التدفئة فى أيام الشتاء، والمطابخ تحترق من غلاء الأسعار، وكيف يمكنك النوم فى القصر بكل راحة؟".