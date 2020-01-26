شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات الصرف الصحى أولوية الفترة المقبلة.. تصريحات رسمية لـ"إسكان البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من أهم الملفات التى تحظى باهتمام وحرص اللجنة، وسيتم مناقشة ما يقرب من 40 طلب إحاطة حول مشاكل الصرف الصحى فى مختلف المحافظات على صعيد الجمهورية، فى حضور التنفيذيين للخروج بتوصيات ملزمة من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى واحد من أهم القطاعات الخدمية وأبرزها على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت حال مناقشة الموازنة العامة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لجهاز مياه الشرب والصرف الصحى، لتلبية مطالب المواطنين بشأن المشروعات العالقة للصرف الصحى ومياه الشرب، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية ووضع جدول زمنى للانتهاء منها تابعا وفقا للأولوية والاحتياجات الضرورية.

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وأشار وكيل اللجنة، إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع تضمن بندا ينص على تخصيص جزء من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية، وهذا يعنى أن هذه الخطوة ستنعكس على المصلحة العامة للمواطنين، حيث سيتم توجيه نسبة كبيرة من الإيرادات لصالح المشروعات المهتاكلة، مما يستوجب سرعة الإقبال على هذه الخطوة الهامة والتى ستنعكس بالإيجاب على الثروة العقارية وعلى البنية التحتية فى نفس الوقت.

وطالب المغازى، عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة، حتى لا يتم وقف مزيد من الأعمال، وضرورة حصر دقيق لنسبة الأعمال على مستوى الجمهورية، وإلزام الشركات بسرعة الانتهاء من الأعمال المسندة إليها، وفى حال ثبوت تقاعس أيا من هذه الشركات يتم وقف التعامل معها لحين التزامها بالشروط المبرمة فى العقود، شريطة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه الأعمال.