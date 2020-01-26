شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة إدارة المخلفات وتوفير بنزين 80 فى لجنة الطاقة بمجلس النواب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، الثلاثاء القادم ملف إدارة المخلفات والاستفادة منها، في ضوء خطة عمل اللجنة دور الانعقاد الجاري (الخامس من الفصل التشريعي الأول)، بالإضافة إلى نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمه بشأن عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية.

كما يشهد ذات الاجتماع، مناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، أولهما مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج .م .ع، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أما مشروع القانون الثاني المزمع مناقشته خلال إجتماع اللجنة الثلاثاء، فيعمل علي الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى . في . وشركة بى . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج . م . ع، وذلك بالاشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.