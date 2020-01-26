زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيرماديك النيوزيلندية في جنوب المحيط الهادئ اليوم، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على مسافة 05ر177 كيلومترا غرب الجزيرة وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، ولم

ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية

يذكرأن، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب شرق البلاد إلى 29

قتيلا، بعد وفاة عدد من المصابين تأثرا بإصاباتهم، وأوضحت الإدارة- فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الزلزال الذى هز ولاية "ألازيج" شرق تركيا مساء الجمعة، خلف أيضا إصابة 1466 شخصا بجروح.

كانت الحصيلة السابقة للكارثة تبلغ 22 قتيلا و1243 جريحا، فيما وردت تقارير عن إنقاذ ما لا يقل عن 22 شخصا من تحت أنقاض المباني.