الضيف يفتتح مهرجان جمعية الفيلم في القاهرة

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

استهل مهرجان جمعية الفيلم في مصر دورته السادسة والأربعين بعرض فيلم الضيفمن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري



وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

ويعرض المهرجان في الفترة من 25 يناير إلى الأول من فبراير ثمانية أفلام للتنافس على جوائز دورة هذا العام.

ويتميز هذا المهرجان بأنه لا يقبل الأفلام المشاركة من خلال تقديم صناعها لها إنما يتم الاختيار من خلال استطلاع آراء النقاد

والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم.

وسيخيتار المهرجان أفضل سبعة أو ثمانية أفلام من بين الأفلام التي عرضت تجاريا في العام السابق، وتقرر لجنة التحكيم لمن تذهب

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الجوائز في مختلف فنون وتقنيات السينما.

والأفلام المتنافسة هي (نادي الرجال السري) إخراج خالد الحلفاوي و(الممر) إخراج شريف عرفة و(الفيل الأزرق 2) إخراج مروان

حامد و(الكنز 2) إخراج شريف عرفة و(ولاد رزق 2) إخراج طارق العريان و(خيال مآتة) إخراج خالد مرعي و(لما بنتولد) إخراج تامر عزت و(الضيف).

ويقام حفل تسليم الجوائز في الثامن من فبراير شباط مع تكريم باقة من نجوم وصناع السينما المصرية هم المخرج داود عبد السيد

والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والممثل لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد السينمائي صلاح هاشم.

كما يتذكر المهرجان الذي تأسس عام 1975 في هذه الدورة مجموعة من الفنانين الراحلين هم الممثل علي الكسار والممثل توفيق الدقن

والمخرج ممدوح شكري والكاتب أبو السعود الإبياري.

وتحمل الدورة السادسة والأربعون من مهرجان جمعية الفيلم اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.