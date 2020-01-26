كندا تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

أعلنت كندا يوم السبت أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان



الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية ،وقال البيان إن ”هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى“.وفي الإطار

Advertisements

ذاته، قالت بريطانيا يوم السبت إنها أصدرت تحذيرا من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي الصيني بسبب تفشي فيروس كورونا.وطلبت

وزارة الخارجية وشؤون ،الكومنولث البريطانية في تحذيرها الجديد الخاص بالسفر من البريطانيين مغادرة إقليم هوبي.وقالت

الحكومةالبريطانية على موقعها الإلكتروني “ وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث تحذر من كل أشكال السفر إلى إقليم هوبي. إذا كنت

موجودا في هذه المنطقة ويمكنك المغادرة فعليك أن تفعل ذلك. ويرجع هذا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد“