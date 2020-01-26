شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» إلى 54 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 54 شخصا على الأقل.

وأكد التلفزيون المركزي الصيني اليوم الأحد وفاة 13 حالة جديدة في مقاطعة هوباي الصينية يوم السبت جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت مفوضية الصحة الوطنية في الصين إلى أن الفيروس كان قد تسبب في وفاة 41 شخصا في الصين يوم أمس السبت قبل الإعلان على الحالات الجديدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.