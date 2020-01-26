ترامب يرفض التفاوض مع إيران حال اشتراطها رفع العقوبات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، رفضه التفاوض مع إيران حال اشتراطها رفع العقوبات عنها.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشرط رفع العقوبات وأقول له لا شكرا".

وكان جواد ظريف قال: "إن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن، حتى بعد اغتيال قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لملف إيران برايان هوك كشف أبرز بنود الاتفاق الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع إيران.

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وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أن أي اتفاق جديد سيشمل أيضا برنامج إيران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة، وأسلوبها السيئ في احتجاز الرهائن.

وتابع: "سيتم تسليم الاتفاق لمجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح (معاهدة دولية)".