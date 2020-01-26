شانغهاي تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت مدينة شانغهاي الصينيّة، الأحد، حالة الوفاة الأولى بسبب فيروس كورونا الجديد.

وذكر بيان صادر عن حكومة شنغهاي أنّ الضحيّة رجل يبلغ من العمر 88 عاما، وكان يعاني مشكلات صحية.

وأضاف البيان أنّه تمّ حتّى الآن تأكيد 40 حالة إصابة في المدينة.





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ويعيش العالم حالة من الفزع بعد ظهور مرض "كورونا الجديد" وانتشاره في دول عدة خارج الصين بلغت 13 دولة.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم بدءا من الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ولم تذكر التقارير موعدا لاستئناف الخدمة.

وأصدر مجلس الدولة الصيني، في وقت سابق السبت، إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، تشمل وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية.

ودعا المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.