غارات إ سرائيلية تدك منشآت عسكرية تابعة لحركة حماس جنوبي غزة

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

شنّ الجيش الإسرائيلي مساء السبت غارات جوّيّة على أهداف لحركة حماس في قطاع غزّة، قائلاً إنّها جاءت ردّاً على إطلاق بالونات



حارقة باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة.وقال الجيش في بيان إن مقاتلات إسرائيلية أغارت على عدد من المواقع التابعة لمنظمة حماس في

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جنوب قطاع غزّة ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتاليّة ومجمّع عسكري يحتوي على منشآت تستخدم للتجميع الاستخباري.

وأضاف البيان أنّ الغارات جاءت ردّاً على بالونات ألصِقت بها عبوات متفجّرة وأطلِقت من القطاع باتّجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الثلاثاء أنّ جنوده قتلوا ثلاثة مهاجمين فلسطينيّين تسلّلوا من قطاع غزّة إلى إسرائيل ورموا عبوةً

ناسفة باتّجاه القوّات الإسرائيليّة.