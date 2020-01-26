ولي العهد البريطاني يثير الجدل بإعلان رغبته بزيارة رسمية إلي إيران

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز إنه يرغب في القيام بزيارة رسمية إلى إيران.

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ونقلت الصحيفة عن الأمير تشارلز قوله "نعم بالتأكيد أود ذلك (الذهاب إلى إيران)"وتأتي رغبة الأمير تشارلز في زيارة إيران في وقت

يشهد توترا متزايدا بين طهران والغرب.

وقال الأمير تشارلز للصحيفة إنه يسعى لأن يكون صانع سلام وإنه يصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط ,وأضاف خلال المقابلة

"أعتقد أن الأمر الأهم هو سلام عادل ودائم"، في تكرارلتصريح أدلى به أمس الجمعة.