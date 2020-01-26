شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيرماديك النيوزيلندية في جنوب المحيط الهادئ أمس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على مسافة 05ر177 كيلومترا غرب الجزيرة وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.