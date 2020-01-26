شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شعبية ترامب رغم محاولات «الديمقراطي» لعزله والان نبدء بالتفاصيل

فيما اختتم مديرو مجلس النواب الأمريكي المنتدبون في جلسات «الشيوخ» مرافعاتهم الماراثونية الرامية إلى عزل الرئيس أمس، لعرقلته عمل الكونغرس، ارتفعت شعبية دونالد ترامب بفضل تأييد مواطنيه لسياسته الاقتصادية. وأظهر ذلك استطلاع للرأي أجرته قناة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست»، فقد عبر 44% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للرئيس ترامب بينما قال 56% إنهم يستحسنون سياسته الاقتصادية. وبلغ التأييد الشعبي للرئيس ترامب في العام الماضي 38% حسبما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته قناة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست» في أكتوبر 2019.

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