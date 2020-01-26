شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أولي يمهد لمصالحة سودانية شاملة والان نبدء بالتفاصيل

وقَّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال- اتفاقا أوليا ليل الجمعة حول ترتيبات سياسية وأمنية، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لاتفاق مصالحة عبر محادثات مستمرة بين الجانبين، فيما أرجأت توقيع اتفاق إطاري كان محدداً له السبت مع «مسار الشمال» بالجبهة الثورية إلى اليوم الأحد في العاصمة الجنوبية جوبا.

وكان رئيس المسار، رئيس حركة تحرير «كوش» محمد داؤود بنداك أوكا قد أعلن السبت، عن حدوث اختراق كبير في قضايا المسار التفاوضية بتجاوز ملف المهجرين قسراً من وادي حلفا، ومتأثري منطقة الحامداب، وكشف أن وفد الحكومة وقيادات المسار سيوقّعون اليوم على الاتفاق الإطاري.

وفي سياق الاتفاق الأولي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، كان المجلس السيادي قد استأنف محادثات السلام مع حركات الكفاح المسلح في أكتوبر الماضي لإنهاء صراعات مستمرة منذ سنوات بعد تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب خلع الرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عاما.

وقال الفريق أول، محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس ورئيس وفد الحكومة: إنهم ملتزمون بعملية السلام، وتابع في الاحتفال: إن حكومة السودان مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

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ووقّع ممثلون لحكومة الخرطوم الاتفاق في احتفال رأسه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

من جانبه، قال ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية: إن بنود الاتفاق تسمح لكل من جنوب كردفان والنيل الأزرق بسن قوانينها. ويهدف الاتفاق أيضا إلى حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضي.

إلى ذلك، لم يصدر تعليق من عبدالعزيز الحلو، الذي يتزعم جماعة متمردة منافسة في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.