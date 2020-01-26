شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تثمن جهود التحالف في إجهاض مشروع طهران والان نبدء بالتفاصيل
وثمّن عبدالملك الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك، التي يخوضها الجيش اليمني ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرق صنعاء.
وأطلع رئيس الوزراء اليمني على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف.
من جهة أخرى، دمر الجيش اليمني، مسنودا بمدفعية ومروحيات قوات التحالف العربي، تحصينات وأماكن تجمعات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمنطقة الرزامي بمديرية الصفراء، التابعة لمحافظة صعدة.
وقال العميد محمد الغنيمي: إن قوات الجيش الوطني في اللواء استهدفت بهجوم تحصينات وتجمعات لميليشيات الحوثي في تبه، عمير، والتباب المطلة على منطقة «النقعة» المحاذية لمنطقتي، الجربة والغرابة، وأضاف: إن العملية أسفرت عن مصرع القيادي الميداني لميليشيات الحوثي المدعو أبو فايز الطيري، ودحر بقية عناصر الانقلابيين.
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