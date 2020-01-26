1300 شخص يتظاهرون ضد حظر منصة يسارية في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر نحو 1300 شخص وفقا لتقديرات الشرطة، مساء السبت، في مدينة لايبسيج شرقي ألمانيا، احتجاجا على حظر منصة "لنكسونتين دوت إنديميديا" الإلكترونية اليسارية.
واحتشد المتظاهرون أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث يتم النظر، الأربعاء المقبل، في دعاوى بحظر المنصة.
وكانت المسيرة مضت في البداية سلمية ومن دون توتر، وانتقد المتحدثون فيها حظر المنصة من جانب وزارة الداخلية عام 2017، واصفة الحظر بأنه ضربة "للمشاريع التحررية اليسارية"، على حد وصفها.
ودفعت الشرطة في لايبسيج بعدد كبير من أفرادها لمراقبة المظاهرة.
وتم دعم أفراد شرطة لايبسيج بقوات التدخل من الولايات الأخرى والشرطة الاتحادية.
وكانت هناك خطة لإطلاق مسيرة أخرى تمر عبر الضاحية الجنوبية لمدينة لايبسيج لتصل أمام المحكمة، إلا أن الشرطة تواجدت بكثافة على امتداد الطريق.
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