زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كيرماديك النيوزيلندية في جنوب المحيط الهادئ، السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على مسافة 177.05 كيلومتر غرب الجزيرة وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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وكان المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أعلن في 16 يونيو/حزيران أنّ زلزالا بلغت قوته 7,4 درجة وقع على عمق 34 كلم وعلى بعد نحو 928 كيلومترا شمال شرق مدينة تاورانجا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية، وقرب جزر كرمادك.

وأوضح الدفاع المدني أنّه "من المتوقّع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج مد عالية بالقرب من الشاطئ".

وأضافت قوات الدفاع المدني أن "هذه الموجات تهدّد الأنشطة على الشواطئ وفي الموانئ وفي مصبّات الأنهار وكذلك أيضا الملاحة في القوارب الصغيرة".