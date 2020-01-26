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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منظمة السياحة العالمية : الشرق الأوسط زارها 63 مليون سائح فى 2019

الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365

وصل عدد السائحين الدوليين خلال العام 2019 إلى 1,5 مليار سائح تقريباً (تحديداً 1461 مليون سائح) على مستوى العالم، بنسبة



نمو 4% عن العام السابق 2018، وهى الأرقام التى أعلنتها مؤخرا منظمة السياحة العالمية، حيث أكدت أن النمو العام الماضى كان

أبطأ مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2018 والتى كانت 7% والعام الذى قبله 2017 حيث كانت 6%. وأرجعت المنظمة تباطؤ نسبة النمو خلال عام 2019 إلى تباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة فى منطقة أوروبا، وعدم

اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتوترات الجيوسياسية والتجارية والتباطؤ الاقتصادى العالمى. كما شهد عام 2019 العديد من التحولات الكبيرة في قطاع السياحة والتي كان على رأسها انهيار وإفلاس شركة توماس كوك أول

شركة سياحية تأسست في العالم، وكذا إفلاس عدة شركات طيران منخفضة التكلفة في أوروبا. وإليك عدد السائحين على مستوى المناطق خلال عام 2019 كان كما يلى:

• منطقة أوروبا لا زالت تستحوذ على أعلى نسبة من حركة السياحة الدولية (حوالي 50% تقريباً) حيث زارها 742,3 مليون سائح.

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(شمال أوروبا 79,6 مليون، غرب أوروبا 203,8 مليون، أوروبا الشرقية 154,3 مليون، جنوب أوروبا الواقع على البحر المتوسط

304,6 مليون سائح).

• منطقة آسيا والمحيط الهادي زارها 363,6 مليون سائح ( شمال شرق آسيا 172,2 مليون سائح، جنوب شرق آسيا 138,6 مليون

سائح، جنوب آسيا 35,3 مليون سائح، جزر المحيط الهادي 17,5 مليون سائح).

• منطقة الأمريكتين زارها 220,1 مليون سائح ( أمريكا الشمالية 146,2 مليون سائح، أمريكا الجنوبية 35,7 مليون سائح، أمريكا

الوسطى 11,1 مليون سائح، منطقة البحر الكاريبي 27,1 مليون سائح)

• منطقة أفريقيا زارها 71,2 مليون سائح (شمال أفريقيا 26,3 مليون سائح، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 44,9 مليون سائح).

• منطقة الشرق الأوسط زارها 63,9 مليون سائح.