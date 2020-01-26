الصحة الروسية.. 7 إصابات ووفاة بـ"كورونا" قرب الحدود الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365

قالت وزارة الصحة الروسية إن 7 أشخاص أصيبوا بفايروس كورونا في قرى صينية على الحدود مع روسيا، إلا



أنها نفت أي إصابة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن

Advertisements

النوع الجديد من فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقت تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو، إلى المستشفى بعد تشخيص إصابتهم

بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات

موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.