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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الروسية.. 7 إصابات ووفاة بـ"كورونا" قرب الحدود الروسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
الخليج 365
قالت وزارة الصحة الروسية إن 7 أشخاص أصيبوا بفايروس كورونا في قرى صينية على الحدود مع روسيا، إلا
أنها نفت أي إصابة في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الروسية إنه لم يتم في روسيا تأكيد أي حالات مؤكدة اختباريا للإصابة بالأمراض الناجمة عن
النوع الجديد من فيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 7 إصابات بمثل هذه الأمراض، بينها حالة وفاة واحدة.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقت تم نقل 7 مواطنين صينيين يزورون موسكو، إلى المستشفى بعد تشخيص إصابتهم
بأمراض ناجمة عن فيروس، دون الإشارة إلى نوعه.
وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 41 في الصين وأكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات
موجودة في ووهان عاصمة إقليم هوبي.
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