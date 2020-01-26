الإغاثة الألمانية تتمكن من إنقاذ 78 مهاجرا من الموت غرقا قبالة سواحل ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

الخليج 365

تمكنت السفن التابعة لإحدى منظمات الإغاثة الألمانية ، اليوم السبت ، من إنقاذ 78 مهاجرا من الموت غرقا قبالة



سواحل ليبيا.

وذكرت قناة (فرانس – 24) ، فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن المنظمة الإغاثية ، التى تحمل اسم (سى آي) ،

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أوضحت ، فى بيان أصدرته بهذا الصدد ، أنها تلقت إشارة استغاثة من زورقين يتعرضان لمشاكل وسط البحر

المتوسط ، حيث تمكنت من إنقاذ ركاب الزورق الأول من الغرق، وعددهم 62 شخصا من بينهم 8 سيدات و7

أطفال ورضيع يبلغ من العمر 6 أشهر ، فيما تمكنت سفينة أخرى من إنقاذ 16 آخرين من ركاب الزورق الثاني.

وأوضح البيان أن عمال الإنقاذ قاموا بنقل 3 من هؤلاء المهاجرين إلى أحد المراكز الطبية العائمة لتقديم الاسعافات

الأولية، نظرا لتعرضهم للجفاف الشديد والخطير.