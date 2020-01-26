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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاحتلال يشن غارات على خان يونس جنوب غزة الأحد 26 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 قصت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مواقع تابعة لحركات المقاومة جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقع فجر التابع لسرايا القدس شمال مدينة خانيونس جنوب غزة، وذلك وفق وكالة شهاب الفلسطينية، ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن حجم الخسائر المادية والبشرية جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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