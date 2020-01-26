شكرا لقرائتكم طفل "ذا فويس" الباكي يبهر المدربين ويحصد لفة ثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ليلة طربية عاشها جمهور برنامج "ذا فويس كيدز" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت، في ظل مشاركة عدد كبير من المواهب العربية بالبرنامج.

إلا أن المتسابق المصري، أحمد فايد، صاحب الـ12 عاماً، كان له تأثير السحر على المدربين الثلاثة، عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي، بعدما قدم أغنية "حسدوني" لمحمد عبد الوهاب.

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وحصد أحمد لفة ثلاثية من المدربين رغبة في ضمه إلى فرقهم، وهو ما كان له تأثيره على الطفل بعدما دخل في نوبة بكاء أثناء الغناء، واستكملها بعدما انتهى من تقديم فقرته.

كما صعد عاصي الحلاني إلى المسرح واحتضنه للتخفيف عنه، وأثنى كثيراً على أدائه وموهبته، خاصة في تقديمه أغنية لمحمد عبد الوهاب، ما يعد اختباراً بحد ذاته.

إلى ذلك أطلقت والدة المتسابق الزغاريد وهو ما علق عليه حماقي قائلاً: "حلوة قوي الزغرودة دي"، ليأتي وقت الاختيار حيث اختار الطفل، الذي تعلم الغناء في دار الأوبرا وهو في عمر الـ10 سنوات، أن ينضم إلى فريق حماقي، خاصة وأنه تمنى أن يلتف إليه كثيراً وهو ما تحقق.