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الزراعة تكشف حقيقة هجوم الجراد على مصر

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أكد الدكتور "محمد القرش" المتحدث باسم "وزارة الزراعة"، إنه لم يتم رصد أي أسراب جراد تهاجم مصر وإنما هناك بعض الحالات الفردية فقط.

وتابع "القرش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية منذ بداية موسم الشتاء، لأن الجراد يزداد في مثل هذه الأيام خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء

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وأضاف أنه يوجد 55 مرصدًا يغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهناك تقارير يومية من كافة حدود الدولة,مشيرا إلى أنه لا  يوجد سوى بعض الحالات الفردية التي تم إبادتها والقضاء عليها

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