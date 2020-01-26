أكد الدكتور "محمد القرش" المتحدث باسم "وزارة الزراعة"، إنه لم يتم رصد أي أسراب جراد تهاجم مصر وإنما هناك بعض الحالات الفردية فقط.
وتابع "القرش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية منذ بداية موسم الشتاء، لأن الجراد يزداد في مثل هذه الأيام خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء
وأضاف أنه يوجد 55 مرصدًا يغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهناك تقارير يومية من كافة حدود الدولة,مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى بعض الحالات الفردية التي تم إبادتها والقضاء عليها
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة تكشف حقيقة هجوم الجراد على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.