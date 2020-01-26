روحاني يقترح المساعدة على أردوغان في التعامل مع تبعات الزلزال

عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، المساعدة في التعامل مع تبعات الزلزال القوي الذي ضرب أمس الجمعة شرق تركيا.
وذكرت الرئاسة الإيرانية أن روحاني بعث رسالة إلى أردوغان قال فيها: "أثار الزلزال في ولاية ألازيغ وسقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح جراءه حزنا وأسى عميقين. أعرب باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا عن خالص التعازي لفخامتكم وللشعب التركي الشقيق وأتمنى الصبر لأسر الضحايا".
وشدد روحاني على أن الحكومة الإيرانية "على استعداد كامل لتقديم المساعدات للناس في المناطق المنكوبة جراء الزلزال".
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